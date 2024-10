Confiança do consumidor alemão mantém trajetória de recuperação em novembro, aponta GfK

BERLIM (Reuters) - A confiança do consumidor alemão deve continuar se recuperando em novembro, uma vez que as famílias estão mais otimistas em relação às suas perspectivas de renda, embora os preços altos e as notícias ruins sobre o mercado de trabalho estejam diluindo esses fatores positivos, mostrou uma pesquisa nesta terça-feira.

O índice de sentimento do consumidor, publicado em conjunto pela GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), aumentou mais do que o esperado para novembro, subindo para -18,3 pontos, em comparação com os -21,0 do mês anterior. Analistas consultados pela Reuters esperavam um aumento muito menor, para -20,5.

As expectativas de renda e a propensão para comprar melhoraram pela segunda vez consecutiva, enquanto a propensão para poupar diminuiu ligeiramente, impulsionando o índice geral para seu valor mais alto desde abril de 2022, embora ainda em um nível baixo, segundo a pesquisa.