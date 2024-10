De olho em eleição dos EUA, China avalia mais de US$1,4 tri em dívida extras nos próximos anos, dizem fontes

(Reuters) - A China está avaliando aprovar na próxima semana a emissão de mais de 10 trilhões de iuanes (1,4 trilhão dólares) em dívida extra nos próximos anos para reanimar sua economia frágil, um pacote fiscal que deverá ser ainda mais reforçado se Donald Trump vencer as eleições nos Estados Unidos, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

O principal órgão legislativo da China, o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, quer aprovar o novo pacote fiscal, incluindo 6 trilhões de iuanes que seriam parcialmente levantados por meio de títulos soberanos especiais, no último dia de uma reunião a ser realizada de 4 a 8 de novembro, disseram as fontes.

A dívida no valor de 6 trilhões de iuanes seria levantada ao longo de três anos, incluindo 2024, disseram as fontes, acrescentando que os recursos seriam usados principalmente para ajudar os governos locais a lidar com os riscos de dívidas não contabilizadas.