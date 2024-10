Iambic, empresa de IA apoiada pela Nvidia, revela um "avanço" na descoberta de medicamentos

O Enchant foi treinado com grandes quantidades de dados pré-clínicos, derivados de testes de laboratório realizados em medicamentos antes de serem testados em seres humanos. O modelo foi projetado para prever o desempenho de um determinado medicamento no estágio inicial de desenvolvimento.

Em um estudo publicado pela Iambic, o Enchant demonstrou um alto grau de precisão ao prever a capacidade de absorção de determinados medicamentos pelo corpo humano, com os resultados cruzados com resultados do mundo real.

A empresa disse que seu modelo estabeleceu uma nova referência, com uma pontuação de previsão de precisão de 0,74. Em comparação, os modelos anteriores haviam atingido apenas 0,58.

O cofundador e diretor de Tecnologia da Iambic, Fred Manby, disse à Reuters que os pesquisadores que usam o Enchant poderiam reduzir pela metade o investimento necessário para desenvolver alguns produtos farmacêuticos porque poderiam ver a probabilidade de sucesso de um medicamento no estágio inicial.

"O custo de colocar um produto no mercado é frequentemente citado em cerca de 2 bilhões de dólares, e muito disso não se refere aos custos do programa, mas às taxas de fracasso. Os custos de levar um produto até um medicamento comercializado derivam de uma grande chance de fracasso no estágio final", disse.

"Se você fizer uma melhoria de 10% em cada estágio do desenvolvimento clínico, basicamente reduzirá o custo pela metade, porque isso se aplica cumulativamente."