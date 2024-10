Ibama pede mais dados à Petrobras sobre Foz do Amazonas após parecer técnico negativo

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) decidiu seguir com a análise de pedido da Petrobras para explorar a Foz do Amazonas, de acordo com documentos vistos pela Reuters nesta terça-feira, após técnicos da agência recomendarem seu indeferimento.

Em ofício, Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama, solicitou mais esclarecimentos à Petrobras sobre o pedido da companhia para exploração de poço na Foz do Amazonas, no litoral do Estado do Amapá.