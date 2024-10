S&P 500 e Nasdaq terminam em alta antes de balanços da Alphabet

Por Abigail Summerville

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em alta nesta terça-feira, enquanto o índice Dow Jones caiu em um pregão volátil, com investidores digerindo uma série de balanços corporativos e aguardando os resultados da Alphabet, empresa controladora do Google, previsto para após o fechamento do mercado.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 avançou 0,19%, para 5.833,57 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,79%, para 18.713,61 pontos. O Dow Jones caiu 0,34%, para 42.241,99 pontos.