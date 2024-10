Dólar abre com leve alta em meio à cautela e antes de dados dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar tinha leve alta ante o real nas primeiras negociações desta quarta-feira, com investidores na espera de mais dados, incluindo de PIB e emprego dos Estados Unidos, enquanto também se posicionavam para a eleição presidencial no país e demonstravam nervosismo com o cenário fiscal brasileiro.

Às 9h04, o dólar à vista subia 0,1%, a 5,7684 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,17%, a 5,772 reais.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou o dia em alta de 0,95%, cotado a 5,7625 reais. Este foi o maior valor de fechamento desde 29 de março de 2021, quando encerrou em 5,7681 reais.