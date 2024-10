StoneX eleva previsão de consumo de ciclo Otto no Brasil a 59,3 bi de litros em 2024

Até setembro, foram vendidos 15,72 bilhões de litros do biocombustível, 42,9% acima do registrado em 2023, destacou a StoneX.

Para 2025, entretanto, a consultoria prevê que a demanda por etanol hidratado tende a cair ante o ano anterior, diante de perspectivas para um recuo na produção de etanol de cana, que deverá afetar a competitividade do biocombustível.

Já para a gasolina, a StoneX prevê uma queda de 3,2% na demanda no Brasil neste ano ante 2023, para 44,5 bilhões de litros.

Considerando os dados entre janeiro e setembro, as vendas nacionais de gasolina C somaram 32,5 bilhões de litros, uma queda de 5,6% em comparação com o mesmo período no ano passado, disse a StoneX, citando dados da reguladora ANP.

Para 2025, mesmo com uma paridade ainda competitiva para o etanol hidratado em alguns Estados consumidores mais relevantes, a expectativa é de que a demanda por gasolina C volte a aumentar, com o indicador ficando acima de 46 bilhões de litros, uma alta de 3,4% na comparação com 2024.

(Por Marta Nogueira)