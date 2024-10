Dívida pública federal cai 1,25% em setembro, para R$6,948 tri, diz Tesouro

BRASÍLIA (Reuters) - A dívida pública federal caiu 1,25% em setembro ante agosto, para 6,948 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira, apontando também uma redução no custo e um alongamento no prazo médio de vencimento dos títulos.

No período, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) somou 6,640 trilhões de reais, com queda de 1,13%, enquanto a dívida pública federal externa (DPFe) atingiu 307 bilhões de reais, com recuo de 3,71%.

Contribuíram para a redução da dívida pública um resgate líquido de 126 bilhões de reais no mês passado, valor neutralizado apenas parcialmente por uma incorporação de juros de 50 bilhões de reais.