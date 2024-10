Eztec triplica lucro e tem resultado acima do esperado no 3º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Eztec mais que triplicou o lucro líquido do terceiro trimestre em relação à mesma etapa do ano passado, ajudada por receita trimestral recorde, segundo balanço da construtora divulgado nesta quinta-feira.

A Eztec teve lucro de líquido de 132,6 milhões de reais no terceiro trimestre, salto de 239% em comparação com o ganho dos meses de julho a setembro de 2023, com a margem líquida 12,2 pontos percentuais acima do patamar de um ano antes, a 27,7%.