CCR vê mais de R$100 bi em oportunidades e vai disputar mais leilões nos próximos meses

Apenas em dezembro, o governo federal pretende fazer cinco leilões de rodovias que somam investimentos previstos em melhorias de 32,4 bilhões de reais: a chamada Rota da Celulose, no Mato Grosso do Sul; os lotes 3 e 6 de rodovias do Paraná; a ponte de São Borja, entre Rio Grande do Sul e a Argentina; e a Rota Verde, em Goiás.

(Por Alberto Alerigi Jr.)