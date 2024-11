Ibovespa fecha em queda com ceticismo sobre fiscal e cautela antes de eleição nos EUA

A perspectiva que prevalece é de que o Federal Reserve reduzirá os juros em 0,25 ponto percentual na próxima semana.

Nesta sessão, o rendimento do Treasury de 10 anos chegou a ceder a 4,222% pela manhã, mas no final do dia marcava 4,3836%, de 4,284% na véspera. Mas o S&P 500, uma das referências do mercado acionário dos EUA, avançou, tendo ainda no radar os balanços de Amazon e Apple.

Para economistas do Bradesco, a eleição norte-americana será o principal evento da próxima semana. "A disputa está acirrada e ainda não está claro quem será o vencedor", afirmaram, citando que participantes do mercado estarão atentos ao resultado do pleito e à incerteza que pode surgir de um anúncio tardio.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN caiu 1,36% e PETROBRAS ON recuou 1,95%, apesar da alta do petróleo no exterior, onde o barril do Brent fechou com acréscimo de 0,4%. A estatal divulgou nesta sexta-feira que o seu Plano Estratégico 2025-2029 está em elaboração, e que qualquer informação acerca do volume de investimento ou distribuição de dividendos "é meramente especulativa".

- BRADESCO PN perdeu 1,81%, com agentes ainda ajustando posições após a divulgação do balanço do terceiro trimestre na véspera, quando o papel fechou em queda de mais de 4%, apesar do aumento do lucro e rentabilidade. ITAÚ UNIBANCO PN, que divulga resultado na segunda-feira, sucumbiu à piora do mercado e caiu 0,56%. BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,91% e SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 1,47%.