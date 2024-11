Neoenergia investirá R$300 mi em energia renovável em Fernando de Noronha

SÃO PAULO (Reuters) - A Neoenergia investirá 300 milhões de reais para ampliar a geração renovável de Fernando de Noronha, direcionando aportes para instalações de energia fotovoltaica e armazenamento por baterias, informou nesta sexta-feira a elétrica, cuja subsidiária de Pernambuco atende a ilha.

O objetivo do projeto Noronha Verde, que deve entrar em operação no início de 2027, é alcançar até 85% de descarbonização no arquipélago, reconhecido pelas suas belezas naturais. Atualmente, a geração de energia na ilha é principalmente a diesel, que emite poluentes.

Segundo a companhia, o projeto trará impactos positivos para todos os brasileiros, à medida que contribuirá para redução de encargos e subsídios na conta de energia, pagos hoje pelos consumidores de todo o país por meio da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), que subsidia a energia gerada pelo diesel na ilha.