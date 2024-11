Produção de petróleo do Brasil cai em setembro ante 2023 apesar de recorde no pré-sal

A Petrobras, dominante na extração do país, informou esta semana que o navio-plataforma Marechal Duque de Caxias iniciou a produção no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, em passo que eleva a capacidade instalada do ativo de 410 mil para 590 mil barris diários de petróleo (bpd).

O navio-plataforma Marechal Duque de Caxias foi o segundo a entrar em operação a serviço da Petrobras neste ano, contribuindo para as expectativas da companhia de um aumento da produção no próximo ano.

No mês passado, a companhia também iniciou a produção do navio do tipo FPSO Maria Quitéria no campo de Jubarte, na parcela capixaba do pré-sal da Bacia de Campos, com capacidade para 100 mil bpd.

(Por Roberto Samora)