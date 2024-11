Produção industrial no Brasil cresce mais do que o esperado em setembro

Os resultados ficaram acima das expectativas em pesquisa da Reuters de alta mensal de 0,9% e de avanço de 2,8% na base anual.

Para Igor Cadilhac, economista do PicPay, o resultado na base anual evidencia "um crescimento robusto e consistente da atividade industrial, que vive um dos melhores momentos dos últimos anos".

No terceiro trimestre, a indústria teve um aumento de 1,6% na produção em relação aos três meses anteriores, acelerando ante a alta de 0,8% do período de abril a junho. Foi o quarto trimestre seguido de alta.

O mercado de trabalho aquecido e aumento da renda têm favorecido a indústria brasileira, que por outro lado enfrenta alta da taxa básica de juros e a perspectiva de um ritmo menos intenso da economia no segundo semestre.

“A melhora da indústria tem a ver com avanço no mercado de trabalho, mais emprego e renda, menor inadimplência, mais crédito e um ambiente econômico mais favorável", afirmou André Macedo, gerente da pesquisa.

"A leitura da produção no ano é ancorada por predomínio de taxas positivas, com destaque para a indústria automobilística e a cadeia, como peças, autopeças, caminhões e afins. As vendas também avançaram com crédito mais acessível. Esse é o motor e o que mais influencia a indústria até agora, depois vem extrativa, combustíveis e alimentos", completou.