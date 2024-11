STOXX 600 salta 1% com bancos liderando a recuperação do mercado às vésperas das eleições norte-americanas

Por Ankika Biswas e Pranav Kashyap

(Reuters) - O principal índice de ações da Europa registrou a maior valorização diária em cinco semanas nesta sexta-feira, com os bancos liderando uma recuperação geral do mercado após as quedas recentes, conforme investidores avaliavam dados econômicos, balanços corporativos e as perspectivas para as eleições da próxima semana nos Estados Unidos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,09%, a 510,90 pontos, depois de perder quase 3% nos últimos três dias, mas ainda registrou uma queda semanal.