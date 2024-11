Campos Neto vê continuidade em agenda de inovação do BC sob presidência de Galípolo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira que a autarquia trabalha em uma agenda de inovação e tecnologia que deve ter continuidade após a posse do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, no comando da autoridade monetária.

Em evento promovido pelo Google Brasil para apresentar a funcionalidade do Pix por aproximação nos sistemas da companhia, em São Paulo, Campos Neto disse ser natural que cada gestor imprima seu ritmo e direcionamento em agendas da casa, mas destacou que a agenda de inovação do BC é consolidada “há algum tempo”.

“A gente tem agora várias coisas que precisam se encontrar nesse âmbito de inovação e tecnologia, que é o encontro final entre Drex, Pix, Open Finance e internacionalização, isso já está acontecendo, não vejo esse movimento sento interrompido”, disse.