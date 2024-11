Dólar abre dia em baixa com mercado de olho em reunião de Haddad com Lula em Brasília

(Reuters) - Após ter fechado com o maior valor desde maio de 2020, o dólar abriu a segunda-feira em baixa ante o real, com investidores à espera dos desdobramentos de reunião em Brasília do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode trazer novidades na área fiscal.

Às 9h06, o dólar à vista caía 0,72%, a 5,8275 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento cedia 0,82%, aos 5,8440 reais.

Esta segunda-feira também abre uma semana repleta de eventos com implicações econômicas, em especial a eleição presidencial norte-americana, na terça-feira; a decisão sobre juros do Banco Central do Brasil, na quarta; e o anúncio de política monetária do Federal Reserve, na quinta.