Petróleo sobe quase 3% após Opep+ adiar aumento de produção

No domingo, a Opep+ disse que estenderia seu corte de produção de 2,2 milhões de barris por dia (bpd) por mais um mês em dezembro, com um aumento já adiado de outubro com a queda dos preços e uma demanda fraca.

A Opep+, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo mais a Rússia e outros aliados, deveria aumentar a produção mensal em 180.000 bpd a partir de dezembro.

A extensão até o quarto trimestre de 2024 "lança dúvidas sobre o comprometimento do grupo (ou os meios) de retornar o fornecimento" em 2025, disse Walt Chancellor, estrategista de energia da Macquarie, acrescentando que o anúncio pode aliviar alguns temores de uma nova "guerra de preços" da Opep+.

Do lado das eleições, a candidata presidencial democrata dos EUA, Kamala Harris, e o republicano Donald Trump continuam praticamente empatados nas pesquisas de opinião antes do dia da eleição, que será na terça-feira, e o vencedor pode não ser conhecido por vários dias após o término da votação.

Os investidores também estavam atentos a qualquer escalada nas tensões no Oriente Médio.

(Reportagem de Arunima Kumar em Bengaluru, Colleen Howe em Pequim e Siyi Liu em Cingapura; Reportagem adicional de Paul Carsten em Londres)