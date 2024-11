É importante priorizar aprovação total da regulamentação da reforma tributária neste ano, diz Appy

(Reuters) - O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse nesta terça-feira que é importante priorizar a aprovação completa da regulamentação da reforma tributária até o fim deste ano.

Falando no 2º Simpósio Liberdade Econômica, em Brasília, Appy reconheceu o tempo curto para tal feito, mas disse acreditar que uma atuação conjunta entre governo, Congresso e setor privado pode levar adiante o desafio.

"Temos um desafio em termos de tempo. O tempo é curto, mas acredito sim que nessa atuação conjunta do setor privado, do Parlamento e do governo, nós vamos conseguir levar a cabo com sucesso esse desafio", disse.