Ibovespa tem queda discreta com EUA e fiscal no radar; Itaú sobe 2%

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 2,15%, melhor desempenho do Ibovespa, após reportar um lucro líquido gerencial de 10,675 bilhões de reais, uma alta de 18% ano a ano, que superou ligeiramente previsões de analistas. O maior banco do país por ativos também revisou para cima previsão de crescimento da carteira de crédito, enquanto o CEO, Milton Maluhy Filho, afirmou que o banco "certamente" pagará dividendos extraordinários referentes ao exercício de 2024, com base nas informações que dispõe atualmente.

- COGNA ON recuava 3,31%, em sessão de ajustes após disparar 11% na véspera, conforme as taxas dos DI voltaram a subir nesta sessão após o alívio relevante na segunda-feira. No mesmo contexto, MAGAZINE LUIZA ON era negociada em baixa de 2,04%, após saltar mais de 10% na segunda-feira. O índice do setor de consumo na B3 cedia 0,84%.

- TIM BRASIL ON caía 3,22%, mesmo após divulgar que seu lucro líquido normalizado do terceiro trimestre cresceu 11,2% no comparativo anual, para 805 milhões de reais, bem como que irá remunerar seus acionistas em cerca de 3,5 bilhões de reais, com referência ao ano de 2024. A empresa manteve suas projeções para 2024 a 2026.

- PRIO ON caía 1,79%, descolada da alta do petróleo no exterior, tendo no radar dados operacionais preliminares para outubro mostrando produção total de 79.233 barris de óleo equivalente por dia. Na visão de analistas do Goldman Sachs, os dados mostram um começo fraco do trimestre e representam riscos de queda para as estimativas do banco de produção média no quarto trimestre. A Prio divulgar seu balanço do terceiro trimestre nesta terça, após o fechamento.

- PETROBRAS PN cedia 0,25%, apesar do avanço do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 0,92%. PETROBRAS ON perdia 0,47%.

- VALE ON ganhava 0,43%, tendo como pano de fundo o avanço dos futuros de minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 2,53%, a 791 iuanes (111,33 dólares) a tonelada métrica. No início da sessão, atingiu o maior valor desde 17 de outubro, 798 iuanes por tonelada.