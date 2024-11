Musk diz agora ser "inútil" fabricar um Tesla de US$25 mil para motoristas humanos

Ele disse que a Tesla iniciará a produção do Cybercab em 2026, depois de implantar versões totalmente autônomas de seus atuais veículos Model 3 e Model Y no Texas e na Califórnia no próximo ano.

Um Tesla totalmente novo e acessível para motoristas humanos era, até recentemente, o ponto central da estratégia da Tesla para se tornar a maior montadora do mundo. Durante vários anos, a Tesla tinha a meta de produzir 20 milhões de veículos por ano até 2030, mais de dez vezes o que vende atualmente e quase o dobro da Toyota, a atual líder global de vendas.

Em maio, a Tesla retirou a meta de 20 milhões de seu último "relatório de impacto" sobre o progresso em direção às metas de sustentabilidade.

Recentemente, em janeiro deste ano, Musk confirmou o plano para um novo veículo acessível em uma chamada com acionistas. Ele disse que a próxima geração de veículos chegaria em 2025 e lançaria uma segunda grande "onda de crescimento", seguindo a primeira onda com o lançamento dos veículos Model 3 e Model Y em 2017 e 2020, respectivamente.

Em janeiro, Musk descreveu o modelo totalmente novo como exigindo uma "nova e revolucionária tecnologia de fabricação". Mas em abril, depois que a Reuters informou que a Tesla havia descartado o modelo conhecido como "Model 2", Musk delineou um plano para modelos "mais acessíveis" que poderiam ser produzidos "nas mesmas linhas de fabricação" dos Teslas atuais.