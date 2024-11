Taxas futuras de juros viram para o negativo após governo antecipar reunião sobre corte de gastos

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava praticamente estável, em 11,342%, ante 11,323% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 12,83%, em baixa de 5 pontos-base ante 12,883%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,91%, ante 12,975%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,82%, ante 12,888%.

Até o início da tarde as taxas dos DIs a partir de 2026 sustentaram ganhos, com alguns vencimentos com elevações superiores a 10 pontos-base. O movimento estava em sintonia com o exterior, onde os yields avançavam com investidores vendo chances maiores de vitória de Trump sobre Kamala Harris, após na véspera a expectativa de vitória da democrata ter ganhado força nos negócios a partir de uma pesquisa eleitoral em Iowa que mostrou vantagem para a vice-presidente no Estado que é tradicional reduto republicano.

O cenário mudou quando surgiu a informação de que uma reunião na Casa Civil do governo em Brasília, para discutir cortes de gastos, havia sido antecipada das 16h00 para as 14h10. O encontro reuniu o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e a ministra do Desenvolvimento Social e Gestão e Inovação, Esther Dweck.

Embora a Casa Civil tenha informado que não haveria entrevista no fim do encontro, o mercado gostou da antecipação.

Profissionais ouvidos pela Reuters ponderaram que, considerando a ansiedade pelo anúncio de medidas concretas, quaisquer notícias -- ainda que simples, como uma antecipação de reunião -- têm impactado os preços dos ativos.