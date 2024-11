União Europeia quer acordo com Mercosul ainda este ano, diz comissário europeu

Ele disse que não há dúvidas da intenção da UE de fechar o acordo o mais breve possível.

"Em primeiro lugar, a União Europeia quer este acordo. Permita-me ser muito claro quanto a isso", afirmou Lenarcic em entrevista à Reuters na última sexta-feira em Brasília, onde participou de reunião do G20 focada em desastres climáticos.

"Sim, há algumas questões em aberto. Sim, as negociações continuam, mas queremos este acordo e esperamos poder encontrar soluções para as restantes questões em breve, até ao final deste ano."

Uma reunião virtual de negociação deve acontecer nos próximos dias, e uma nova rodada presencial no final de novembro, em uma tentativa de fechar em definitivo o acordo antes da reunião do Mercosul no início de dezembro, em Montevidéu.

De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, o governo brasileiro também tem a expectativa de conseguir anunciar o acordo em definitivo em dezembro, mas ainda há pontos em aberto.

Uma das questões mais complicadas do acordo no período recente é o impacto da lei antidesmatamento da UE, aprovada no ano passado e que deveria entrar em vigor em dezembro, mas deve ser adiada. Especialmente o governo brasileiro tem receio do impacto que a nova lei possa ter na exportação de produtos agrícolas para o mercado europeu.