Wall Street avança em dia de eleição nos EUA com alta de ações de tecnologia e chips

O resultado final pode levar dias, já que as pesquisas de opinião nos últimos dias da campanha mostraram que a disputa entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris está muito acirrada.

O ex-presidente é o favorito, de acordo com a maioria das probabilidades do mercado de apostas, que muitos investidores têm acompanhado para obter qualquer indicação sobre o resultado da eleição.

Os mercados permanecem calmos no dia da votação, com o VIX, um índice de volatilidade, diminuindo para 20,72, bem abaixo dos níveis observados durante a eleição de 2020 e do pico de dois meses atingido na semana passada.

Com os rendimentos dos Treasuries diminuindo frente a altas recentes, as ações de crescimento megacap sensíveis a taxas ganhavam, com a Meta Platforms avançando 1,8% e a Tesla subindo 4%.

As previsões otimistas da fabricante de chips GlobalFoundries elevaram suas ações em 9%, enquanto a Nvidia subia 2,4% e um índice de ações de chips saltava 1,3%.

Os investidores também estão de olho nas eleições do Congresso para determinar o equilíbrio de poder em Washington. Muitos analistas preveem um governo dividido, o que limitaria a capacidade do presidente de promover mudanças significativas nas políticas.