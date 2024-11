CEO do JPMorgan vai continuar no banco e não têm planos de participar do governo Trump, diz fonte

O executivo, um dos líderes mais proeminentes do mundo corporativo norte-americano, dirige o JPMorgan há quase 19 anos. O conselho do banco já nomeou quatro candidatos para suceder Dimon quando ele eventualmente deixar o cargo.

Dimon e os outros membros do comitê operacional do banco parabenizaram Trump, o futuro vice-presidente JD Vance e outros representantes eleitos, de acordo com um memorando enviado aos funcionários visto pela Reuters nesta quarta-feira.

“Nossa empresa tem uma longa história de trabalho com ambos os espectros políticos e está ansiosa para colaborar com a nova administração e com os representantes eleitos de ambos os partidos”, escreveram eles, destacando a declaração de Dimon na terça-feira pedindo união após uma eleição acirrada e polarizada. O Goldman Sachs enviou uma nota semelhante aos funcionários nesta quarta-feira.

Embora o veterano banqueiro tenha mantido a tradição de não apoiar publicamente nenhum candidato presidencial este ano, Dimon frequentemente se pronuncia sobre políticas econômicas e financeiras, além de desafios geopolíticos e nacionais.

Enquanto isso, reportagens afirmaram que sua esposa, Judy Dimon, viajou a Michigan no último fim de semana para fazer campanha para Kamala Harris, oponente democrata de Trump.

Anteriormente, Dimon havia minimizado as chances de assumir um cargo no governo, dizendo a analistas em outubro: “Provavelmente não vou fazer isso, mas sempre me reservo no direito" de reconsiderar.