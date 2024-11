Com problemas de produção, Toyota registra primeira queda no lucro em 2 anos

CONCORRÊNCIA CHINESA

O lucro operacional na América do Norte, que inclui o mercado dos EUA, foi atingido por uma deterioração no volume de vendas e custos de mão de obra mais altos, enquanto o lucro no Japão, mercado mais lucrativo para a Toyota, caiu 28% devido à queda nas vendas de veículos.

O lucro operacional na China caiu durante o primeiro semestre do ano fiscal, principalmente devido aos custos de marketing mais altos, já que a empresa está tentando superar a forte concorrência de preços contra as marcas chinesas.

Os híbridos foram responsáveis por mais de dois quintos do total das vendas globais da Toyota e de seus carros da marca Lexus entre julho e setembro, em comparação com um terço no mesmo período do ano passado.

Mais cedo na quarta-feira, a Honda Motor 7267.T, rival japonesa de menor porte da Toyota, divulgou uma queda surpreendente de 15% no lucro operacional do segundo trimestre devido a uma forte queda nas vendas na China, fazendo com que as ações da segunda maior montadora do Japão caíssem 5%.

As ações da Toyota subiram 1,7% após os resultados, ficando atrás de um aumento de 2,6% no mercado mais amplo N225.