Futuros do S&P 500 atingem máxima recorde após Trump declarar vitória

Quando os resultados das eleições começaram a aparecer, as chamadas "Trump trade" avançaram, os rendimentos dos Treasuries subiram, o bitcoin atingiu um pico recorde e o dólar subiu.

O futuro do S&P 500 subia 2,28%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 1,85%, e o futuro do Dow Jones avançava 2,74%.

Os futuros que acompanham o Russell 2000, de pequena capitalização, subiam 5,1%, atingindo os níveis mais altos desde o início de 2022, com a expectativa de que as ações mais voltadas para o mercado doméstico se beneficiem de um regime regulatório e tributário mais frouxo, além de estarem menos expostas a possíveis tarifas de importação.

O Partido Republicano também ganhou o controle do Senado dos EUA e registrou ganhos iniciais na batalha para manter o controle da Câmara dos Deputados.

Analistas entendem que os planos de Trump para restringir a imigração, cortes de impostos e tarifas abrangentes, se promulgados, pressionariam a inflação e os rendimentos dos títulos, enquanto as empresas poderiam se beneficiar de suas políticas fiscais e regulatórias.