Guerra comercial pesaria sobre perspectivas já fracas da Europa, alerta BCE

Por Harry Robertson

LONDRES (Reuters) - O crescimento da zona do euro pode ser mais fraco do que se pensava e novas barreiras ao comércio global podem levar a um ciclo vicioso de guerra comercial com consequências terríveis para a economia, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, nesta quarta-feira.

A economia da zona do euro praticamente não cresceu no ano passado e o retorno de Donald Trump à Casa Branca como presidente dos Estados Unidos provavelmente será uma má notícia para o bloco, já que ele prometeu tarifas mais altas durante sua campanha, afirmando que a Europa pagará um "preço alto".