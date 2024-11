IGP-DI acelera alta a 1,54% em outubro com commodities agrícolas, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 1,54% em outubro, depois de avanço de 1,03% no mês anterior, sob pressão das commodities agrícolas, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira.

O resultado ficou em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters e levou o índice a acumular em 12 meses avanço de 5,91%.

No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, passou a subir 2,01%, de alta de 1,20% no mês anterior.