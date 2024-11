Índices de ações batem recordes com retorno de Trump à Presidência

Pesquisas indicavam uma disputa eleitoral muito acirrada, com algumas preocupações de que o processo de apuração pudesse se arrastar antes que um vencedor fosse declarado.

"Investidores estavam se preparando para aumentar parte de sua exposição ao risco em antecipação a um resultado que, ao que tudo indicava, era uma incógnita", disse Mark Luschini, estrategista-chefe de investimentos da Janney Montgomery Scott.

"E, obviamente, isso mudou muito rapidamente e levou a um dia de muito risco hoje."

O Dow Jones subiu 3,57%, para 43.729,93 pontos. O S&P 500 ganhou 2,53%, para 5.929,04 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,95%, para 18.983,47 pontos.

Tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 registraram seus maiores ganhos percentuais em um dia desde novembro de 2022. O Nasdaq registrou sua maior alta percentual diária desde fevereiro.

O setor financeiro saltou 6,16% como o de melhor desempenho entre os 11 principais setores do S&P 500. Os bancos, que devem se beneficiar do afrouxamento das regulamentações sob Trump, impulsionaram os ganhos, com o setor em alta de 10,68%, seu maior salto diário em dois anos.