Petróleo cai com vitória de Trump impulsionando o dólar

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram cerca de 1 dólar, ou 1,4%, para 74,42 por barril por volta das 9h30 (horário de Brasília), enquanto o petróleo nos EUA (WTI) recuava 1,6%, para 70,86 dólares por barril.

A analista independente Tina Teng disse que, além da alta do dólar, que pesa sobre os preços das commodities, a presidência de Trump pode ter políticas que podem pressionar ainda mais a economia chinesa, enfraquecendo a demanda de petróleo no maior importador de petróleo do mundo, disse.

O dólar caminhava para o maior aumento em um dia desde março de 2020 em relação às principais moedas.

Um dólar americano mais forte torna as commodities denominadas na moeda, como o petróleo, mais caras para os detentores de outras moedas.

"Uma presidência de Trump tem uma tendência de baixa", disse o analista do UBS Giovanni Staunovo. "As tarifas seriam negativas para o crescimento econômico e para o crescimento da demanda de petróleo."

No entanto, Trump poderia renovar as sanções contra o Irã e a Venezuela, retirando barris do mercado, o que seria "altista", acrescentou Staunovo. O Irã exporta cerca de 1,3 milhão de barris por dia.