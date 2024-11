Petz tem lucro ajustado 77% maior no 3º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de lojas de produtos para animais de estimação Petz reportou nesta quarta-feira lucro líquido ajustado 76,5% maior no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, em seu primeiro balanço trimestral desde o anúncio de combinação de negócios com a Cobasi.

O lucro líquido ajustado da Petz entre os meses de julho a setembro somou 26 milhões de reais, enquanto, em uma base sem ajustes, totalizou 15 milhões (+120% ano a ano). Analistas esperavam, em média, lucro de 18,7 milhões de reais para a companhia, segundo dados da LSEG.