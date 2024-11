Tenda lucra R$76 mi no 3º tri e eleva projeções para principal operação

"Essa evolução tão significativa que estamos vendo ao longo do semestre nos levou a revisar para cima todas as três métricas de guidance do segmento Tenda", afirmou o diretor financeiro da companhia, Luiz Mauricio Garcia, em relatório de resultados.

A companhia agora estima vendas líquidas de 4,1 bilhões a 4,4 bilhões de reais, de 3,2 bilhões a 3,5 bilhões de reais anteriormente. Para a margem bruta, preveem algo no intervalo entre 31% e 32%, de uma faixa de 29% a 31% calculada antes. Para o Ebitda ajustado, o guidance passou de 375 milhões a 425 milhões de reais para 500 milhões a 550 milhões de reais. As expectativas para a Alea, a divisão de casas pré-fabricadas da companhia, foram mantidas.

O executivo também mencionou em relatório a aprovação pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do novo orçamento para habitação em 2025, com aumentos no número de unidades destinadas às faixas 1 e 2 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

"Esses movimentos corroboram nossa visão de que o governo tende a continuar priorizando as famílias de menor renda, onde concentramos nossa atuação", afirmou.

A companhia já havia divulgado em outubro dados prévios operacionais do terceiro trimestre, com crescimento de 68% ano a ano nas vendas líquidas, para 1,55 bilhão de reais, e lançamentos totalizando 2,15 bilhões de reais, versus um valor geral de vendas (VGV) lançado de 880,6 milhões de reais um ano antes.

A receita líquida consolidada da Tenda, que inclui a marca homônima -- sua principal operação -- e a Alea, somou 912,1 milhões de reais no período, avanço de 16% no comparativo anual.