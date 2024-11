Copel vê janela para retomar maiores vendas de energia após período úmido

SÃO PAULO (Reuters) - A Copel espera novas janelas para comercialização de energia elétrica a partir do fim do período úmido, quando os preços poderão voltar a níveis mais favoráveis aos negócios no mercado livre, disseram executivos nesta quinta-feira.

Em teleconferência para comentar os resultados trimestrais, o diretor de comercialização, Rodolfo Lima, afirmou que a companhia elétrica aproveitou os últimos meses para acelerar as vendas de energia antes da já esperada queda de preços da energia com a volta das chuvas nas últimas semanas.

Segundo Lima, o momento atual de queda de preços da energia é "interessante" para operações com foco em reduzir riscos de mercado e hidrológico (GSF, no jargão do setor) e trazer constância de resultado para a companhia.