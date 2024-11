Eletrobras mira nível de custos PMSO próximo de R$5,5 bi em 2026, diz CEO

Ainda na teleconferência, os executivos comentaram sobre os esforços de gestão do portfólio de energia da companhia, com maiores vendas de energia no mercado livre realizadas ao longo do terceiro trimestre.

"Nesse trimestre, muita gente ficou preocupado se teria alguma exposição ou não ao mercado de curto prazo, nós passamos tranquilos. Estamos com posição também saudável para o quarto trimestre e continuamos avançando nas nossas contratações para 2025 em diante", disse Eduardo Haiama, vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores.

"A gente acredita que essa volatilidade de preços (de energia) veio para ficar, temos nos beneficiado bastante em estar o tempo todo monitorando essas mudanças e nos posicionando conforme a gente vê oportunidade".

(Por Letícia Fucuchima)