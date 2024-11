Fed corta juros em 0,25 p.p. e destaca flexibilização do mercado de trabalho e crescimento econômico sólido

No entanto, enquanto a declaração de política monetária anterior do Fed mencionava a desaceleração dos ganhos mensais de empregos, a nova declaração se refere ao mercado de trabalho de forma mais ampla.

Mesmo com a taxa de desemprego permanecendo baixa, "as condições do mercado de trabalho, de modo geral, se flexibilizaram", diz a declaração.

Os riscos para o mercado de trabalho e a inflação estão "mais ou menos equilibrados", disse o Fed, repetindo a linguagem do comunicado divulgado após a reunião de setembro.

O novo comunicado também alterou ligeiramente a referência à inflação, dizendo que as pressões sobre os preços haviam "progredido" em direção à meta do Fed, em vez da linguagem anterior de que haviam "progredido ainda mais".

O núcleo do índice PCE de inflação ao consumidor que exclui alimentos e itens de energia e é um indicador importante da inflação mudou pouco nos últimos três meses, registrando uma taxa anual de aproximadamente 2,6% em setembro.

A declaração do Fed será interpretada à luz do retorno do presidente republicano eleito Donald Trump ao poder em janeiro.