Ibovespa recua em dia com noticiário carregado; Vale atenua perda

- PETROBRAS PN fechou em alta de 0,31% antes da divulgação do balanço do terceiro trimestre. No exterior, o barril de petróleo do tipo Brent reagiu e encerrou acréscmo 0,95%, a 75,63 dólares.

- PETZ ON desabou 14,53%, mesmo após anunciar um lucro líquido ajustado no terceiro trimestre 76,5% maior do que o apurado no mesmo período do ano passado, de 26 milhões de reais, em seu primeiro balanço trimestral desde o anúncio de combinação de negócios com a Cobasi. A ação vinha de quatro altas seguidas, tendo fechado na véspera com salto de 7,7%.

- TOTVS ON tombou 8,44%, um dia após reportar resultado do terceiro trimestre com lucro líquido consolidado de 295,8 milhões de reais queda de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Em termos ajustados, o lucro somou 226 milhões, alta de 55%. Foi o segundo dia de queda após cinco pregões seguidos de alta, quando acumulou uma valorização de quase 18%.

- COGNA ON recuou 7,19%, tendo no radar balanço divulgado nesta quinta-feira, após o fechamento do pregão, que mostrou prejuízo menor no terceiro trimestre, enquanto o Ebitda recorrente saltou 25,9%, para quase 385 milhões de reais, com melhora na margem para 30%. Projeções compiladas pela LSEG apontavam Ebitda de 363 milhões de reais.