Índices da China sobem após expectativa de estímulo superar preocupações com Trump

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quinta-feira, impulsionados pelo otimismo dos investidores em relação a possíveis medidas de estímulo no país asiático, o que superou as preocupações com o agravamento das tensões comerciais em uma segunda Presidência de Donald Trump nos Estados Unidos.

O índice CSI300 subiu 3,02%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, ganhou 2,57%.

O foco dos investidores agora está voltado para a reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, que termina na sexta-feira. Qualquer surpresa sobre estímulos no encontro provavelmente ajudará a elevar o sentimento do mercado em relação às ações chinesas.