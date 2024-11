Lucro da Copel aumenta para R$1,2 bi no 3ºtri

SÃO PAULO (Reuters) - A Copel encerrou o terceiro trimestre com um lucro líquido de 1,22 bilhão de reais, um crescimento de 175,9% em relação a igual intervalo do ano anterior, em função de ganhos de capital com desinvestimentos, segundo balanço publicado pela companhia elétrica na noite de quarta-feira.

O desempenho operacional medido pelo Ebitda ajustado alcançou 1,239 bilhão de reais no trimestre, 10,9% inferior ao do mesmo período de 2023, devido principalmente a questões ligadas à sua unidade de geração de energia, como um menor preço médio de energia no portfólio e "desvio de geração" causado por cortes impostos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ("curtailment").

A Copel também ressaltou no trimestre um aumento de 8,7% do Ebitda na unidade de distribuição de energia em relação ao terceiro trimestre do ano passado, além de uma redução de 11,2% com custo de pessoal e administradores quando isolado o efeito inflacionário entre os períodos.