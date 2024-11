Magazine Luiza reverte prejuízo com resultado acima do esperado no 3º tri

As despesas operacionais do Magalu tiveram uma redução de 0,9 ponto sobre o percentual da receita no terceiro trimestre, com diluições tanto nas despesas com vendas quanto despesas gerais e administrativas.

As provisões para perdas em crédito de liquidação duvidosa do Magalu somaram 115 milhões de reais no trimestre, chegando a 344 milhões no acumulado dos primeiros nove meses de 2024.