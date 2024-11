Minério de ferro se recupera com vitória de Trump reacendendo esperanças de estímulo da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram nesta quinta-feira, com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA aumentando as esperanças de que a China, principal mercado consumidor do minério, revele medidas de estímulo mais fortes para compensar qualquer impacto de uma guerra comercial potencialmente mais ampla.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,11%, a 799,5 iuanes (111,56 dólares) a tonelada, o maior valor desde 16 de outubro.

O contrato de referência de dezembro do minério de ferro na Bolsa de Cingapura subiu 1,84%, para 105,85 dólares a tonelada.