Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm alta moderada

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou marginalmente na semana passada, sugerindo que não houve mudança significativa nas condições do mercado de trabalho e reforçando a visão de que os furacões e as greves resultaram na quase estagnação do crescimento do emprego em outubro.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 3.000, para 221.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 2 de novembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 221.000 pedidos para a última semana.

O crescimento do emprego desacelerou acentuadamente no mês passado, com a criação de apenas 12.000 vagas de emprego fora do setor agrícola, o menor número desde dezembro de 2020.