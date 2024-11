Petrobras eleva lucro em 22,3% no 3º tri; anuncia R$17 bi em dividendos

A Petrobras produziu média de 2,13 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) no país no terceiro trimestre, versus 2,32 milhões de bpd nos mesmos três meses de 2023.

Diante do resultado, o conselho da petroleira aprovou o pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio de 17,12 bilhões de reais, a serem pagos em fevereiro e março.

INVESTIMENTOS E DÍVIDA

O diretor financeiro e de relacionamento com investidores da Petrobras, Fernando Melgarejo, afirmou no relatório que a empresa investiu 4,5 bilhões de dólares no terceiro trimestre, cerca de 30% acima do mesmo trimestre do ano passado e também do segundo trimestre. Somando os primeiros nove meses do ano, os investimentos da Petrobras somaram 10,9 bilhões de dólares, alta de 19,5% versus o mesmo período de 2023.

"Isso demonstra nosso compromisso em entregar nossos projetos e executar nosso Plano Estratégico com diligência", adicionou o executivo.

A companhia encerrou o terceiro trimestre com uma dívida bruta de 59,1 bilhões de dólares, queda de 0,8% na comparação com o fim do segundo trimestre e dentro do intervalo de referência entre 50 bilhões e 65 bilhões de dólares.