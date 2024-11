BRASÍLIA (Reuters) - Reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para discutir um pacote fiscal foi encerrada nesta quinta-feira e será retomada na tarde de sexta, informou o Palácio do Planalto.

Na quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as medidas já estavam prontas, faltando apenas a discussão de alguns "detalhes". Ele não deu prazo para divulgação do pacote

(Por Lisandra Paraguassu)