Vendas no varejo da zona do euro superam expectativas em setembro

FRANKFURT (Reuters) - As vendas no varejo da zona do euro cresceram de forma inesperadamente rápida em setembro, mesmo após uma grande revisão para cima dos dados do mês anterior, o que reforça a ideia de que o consumo privado está finalmente começando a aumentar, mostraram números da Eurostat nesta quinta-feira.

As vendas no varejo aumentaram 0,5% no mês, com base em números ajustados, acima da expectativa de 0,4%, mesmo depois que a taxa de crescimento do mês anterior foi elevada de 0,2% para 1,1%, informou a Eurostat.

A leitura do mês, juntamente com a grande revisão, elevou o aumento anualizado para 2,9% em setembro, bem acima da expectativa de 1,3% em uma pesquisa da Reuters com economistas.