Desenvolvedores de GNL dos EUA confiam que vitória de Trump afastará ameaça a projetos de expansão

O presidente Joe Biden suspendeu as novas licenças de exportação para países com os quais os EUA não têm acordos de livre comércio, e pediu ao DOE que avaliasse de forma mais ampla os efeitos cumulativos dos impactos climáticos e econômicos dos novos projetos de GNL.

Grupos ambientalistas se comprometeram a manter a pressão para bloquear novos projetos.

A vitória de Trump garantirá que a nação terá "algumas pessoas racionais e razoáveis governando este país", disse Marshall McCrea, co-CEO da operadora de GNL e gasodutos Energy Transfer. A mudança de governo garante o aval financeiro para a instalação de exportação de GNL de 13 bilhões de dólares na Louisiana, disse ele em teleconferência trimestral.

A Commonwealth LNG, que está desenvolvendo uma instalação de 10 bilhões de dólares perto de Cameron, Louisiana, e que aguarda uma licença de exportação de GNL há mais de 18 meses, disse que aguarda ansiosamente a aprovação da autorização não relacionada ao ACL. Esse termo se refere às exportações para países que não fazem parte do Acordo de Livre Comércio, que representam a grande maioria das compras de GNL dos EUA.

A Sempra LNG, que planeja construir a segunda fase do Port Arthur LNG, com sede no Texas, espera agora que a vitória de Trump resulte em autorização de exportação até junho.

"Estamos cada vez mais confiantes de que conseguiremos as licenças necessárias para a Fase 2 de Port Arthur no primeiro semestre do próximo ano", disse o CEO da Sempra, Jeffrey Martin, na quarta-feira, em uma teleconferência trimestral. O projeto acrescentaria duas unidades de processamento às duas que já estão sendo construídas.