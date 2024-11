Bandeira vermelha na conta de luz pressiona IPCA em outubro e taxa em 12 meses supera teto da meta

A leitura divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) levou a taxa acumulada em 12 meses até outubro a um avanço de 4,76%, de 4,42% no mês anterior.

Isso deixa o IPCA acima do teto da meta para este ano, definida como 3,0% com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos, e marca o resultado mais elevado nessa base de comparação desde outubro do ano passado (4,82%)

Pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central na segunda-feira mostrou que a expectativa para a alta do IPCA ao fim de 2024 é de 4,59%.

Na quarta, o BC decidiu acelerar o ritmo de aperto nos juros ao elevar a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, a 11,25% ao ano, sem deixar claro o que fará na reunião de dezembro.

Com as expectativas do mercado para a inflação desancoradas, o BC piorou sua projeção em relação a setembro, com a estimativa passando de 4,3% para 4,6% em 2024. O presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, já havia dito que a desancoragem das expectativas à frente preocupa muito.

"Qualitativamente, ... há sinais claros de piora nas leituras mais recentes. Muitas das medidas subjacentes têm se estabilizado em níveis acima da meta. Além disso, as expectativas para a inflação futura continuam sendo um dos principais desafios. Diante disso, do ponto de vista da política monetária, o Copom deve manter o ritmo e optar por uma alta de 0,50 ponto percentual na Selic na reunião de dezembro, com viés de alta", disse em nota Igor Cadilhac, economista do PicPay.