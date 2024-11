Inflação cai abaixo de 200% na Argentina em meio a queda do consumo

Embora os custos de aluguel e serviços públicos tenham impulsionado os aumentos mensais de preços, com alta de 5,4%, os preços de transporte, alimentos e bebidas não alcoólicas subiram apenas 1,2% em relação ao mês anterior.

Mas as boas notícias podem fazer pouco sentido para os argentinos que têm tido que apertar o cinto para chegar ao fim do mês.

O governo cortou subsídios em serviços públicos e aumentou as demissões no setor público. A inflação anual, ainda muito alta para os padrões globais, contribuiu para uma profunda queda no poder de compra.

"As vendas estão caindo muito, talvez as pessoas venham mais para comprar no dia a dia, pequenas quantidades, e você pode ver a diferença", disse Maria Sunilda Correa, que trabalha em uma loja de aves.

Os consumidores estão comprando menos carne bovina no país famoso pelo amor aos bifes depois que Milei pôs fim ao congelamento dos preços da carne bovina imposto pelo governo anterior. O consumo de carne bovina caiu nos primeiros seis meses do ano para seu nível mais baixo em 13 anos, de acordo com um relatório do grupo do setor Ciccra.

"O preço da carne não subiu nesses meses porque há muito pouco consumo. Quando o consumo diminui, as vendas também diminuem. E, bem, é um pouco complicado", disse Gabriel Segovia, um açougueiro de 52 anos em Buenos Aires.