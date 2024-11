Confiança do investidor alemão recua após colapso do governo e vitória de Trump nos EUA

Um dia após a vitória de Trump ter levantado preocupações para as empresas alemãs, Scholz demitiu seu ministro das Finanças devido a uma discordância sobre como estimular a economia do país, preparando o cenário para uma eleição antecipada no início do próximo ano.

"Na pesquisa atual, a confiança econômica diminuiu - e o resultado da eleição presidencial dos EUA provavelmente é a principal razão para isso", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

"Ainda assim, vozes mais otimistas foram ouvidas nos últimos dias da pesquisa, esperando que as perspectivas econômicas para a Alemanha melhorem com a eleição antecipada no horizonte", acrescentou Wambach, referindo-se a um "desenvolvimento muito dinâmico das expectativas econômicas".

A avaliação da situação econômica atual também piorou, atingindo -91,4 pontos em novembro, ante -86,9 pontos no mês anterior, de acordo com a pesquisa. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma pequena melhora para -85,9.

(Por Rachel More)