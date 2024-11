Conselho da Vivara elege Icaro Borrello para cargo de CEO

(Reuters) - A Vivara informou que seu conselho de administração elegeu o atual diretor de operações, Icaro Borrello, para o cargo de presidente-executivo da companhia, em reunião realizada nesta terça-feira, conforme comunicado ao mercado.

A decisão segue-se à renúncia do CEO Otavio Chacon do Amaral Lyra, com o processo sucessório previsto para durar 30 dias.

"A decisão, tomada em comum acordo entre Companhia e o Sr. Otávio, foi cuidadosamente avaliada por ambas as partes, que estão comprometidas com uma transição natural, linear e produtiva", afirmou a Vivara no documento.